O Prefeito Benedito José Pupio, junto com o COE (Comitê de Operações de Emergências), na tarde do dia 27 de Julho, elaborou o novo Decreto n°. 7.252 visando novas medidas adicionais a serem adotadas para a prevenção e enfrentamento durante o estado de calamidade em saúde pública causada pelo novo Coronavírus.

O Decreto prevê o monitoramento do risco com o avanço da contaminação bem como as determinações a serem seguidas.

DECRETO 7.252 – medidas adicionais