Deputado Estadual Adriano José Visita Jandaia do Sul

(Assessoria PMJS) O Deputado estadual Soldado Adriano José (PV) foi recebido pelo prefeito Benedito José Pupio, na manhã desta sexta-feira (17), no gabinete municipal.

Como vice líder do governo Ratinho Jr. na Assembleia Legislativa do Paraná, Soldado Adriano José se colocou à disposição da prefeitura para batalhar por tratativas que tragam benefícios à população de Jandaia do Sul.

Durante a reunião, ainda foram discutidas sobre as verbas de recursos federais enviada sempre em parceria com o Deputado Federal Sargento Fahur, que foram, R$ 250 mil para o enfrentamento ao novo coronavírus, e mais R$ 175 mil destinados para área da saúde.

O Deputado afirma que essa é uma prestação de contas para a população, e fala que é o recurso do cidadão de bem voltando para o cidadão de bem, e disse que está fazendo a sua parte como parlamentar , e reafirmou o compromisso juntamente com o Deputado Federal Sargento Fahur, com mandato de muita seriedade, comprometimento, e verdade com a população, e diz ainda que além de trabalhar pautas na área da segurança pública, estão atuando também na área da saúde, educação, e esportes, sempre procurando fazer o melhor para a vida do povo paranaense.

O Prefeito Ditão agradeceu a visita, e os recursos destinados ao municipio, e aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho que os Deputados vem desempenhando no estado do Paraná.