O Fórum da Comarca de Jandaia do Sul permanecerá fechado até o dia 15 de JULHO (assim como todos os Fóruns do Paraná), conforme o Decreto Judiciário nº 303/2020-D.M., exarado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná.

As pessoas que comparecem todos os meses no Fórum para assinar continuam dispensadas da assinatura, até que o Fórum reabra.

Leia o decreto: