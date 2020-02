Polícia de Jandaia do Sul focada no combate ao tráfico de drogas

Na manhã de sexta-feira (21) equipes da Polícia Militar deram fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão na Rua Armando da Silva.

Conforme a PM, no local, “Nos identificamos como policiais militares e chamamos pelo morador por inúmeras vezes, em dado momento foi ouvido um barulho de porta batendo no interior do apartamento, no entanto, o morador não dialogava com a equipe. Diante disso, foi necessário o rompimento de obstáculo, sendo necessário violar a porta de entrada para acesso ao local, tendo em vista tratar-se de um apartamento e estar situado no 2°andar do bloco, não restando outra opção para o adentramento. Já no interior do imóvel, o morador xxxxxxxxxxxxxxx, estava em pé entre um dos quartos e o banheiro.

Foi dado voz de abordagem ao mesmo e realizado busca pessoal, porém nada de ilícito fora localizado. Em buscas no imóvel, no quarto do requerido, dentro de seu guarda-roupa, foram encontrados a quantia de xxxxxxxxxxx em diversas cédulas.

Já no outro quarto do imóvel, dentro de uma mesa de passar roupas, foram encontrados, uma pequena balança de precisão, papel alumínio, (plástico tipo filme) e pequenos pedaços de sacolas plásticas, objetos estes que usualmente são utilizados para o fracionamento de drogas ilícitas, no entanto não fora localizado entorpecentes no local”.

O morador foi orientado e liberado no local.

Já por volta das 16h na Avenida Anunciato Sonni foi cumprido outro mandado de busca e apreensão.

O indivíduo vinha sendo monitorado e, em certo momento, o mesmo saiu da residência e tomou rumo a Rua João Batista Mortean, de fronte a um terreno vazio, onde o mesmo se abaixou ao lado de uma árvore, retirou uma pedra e pegou um invólucro e colocou em seu bolso.

Ao retornar em sua residência foi abordado pela equipe policial, onde de posse do mesmo, estavam quatro pedras de crack. Na sequência foi conduzido junto com a equipe policial e foram encontradas mais 38 pedras de crack de baixo de uma pedra naquele mesmo local. Na residência foi encontrado um rolo de papel-alumínio usado para embalar a droga e dinheiro.