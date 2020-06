Indivíduo cai de telhado ao tentar fugir da Polícia em Mandaguari

A ocorrência foi registrada às 17h40 desta quinta-feira (11) no Jardim Cristina.

As equipes da Polícia Militar receberam informações que um individuo conhecido pela acunha Sardinha estava correndo pelas ruas do bairro, quando o mesmo viu a chegada das equipes saltou pela janela da residencia e a fechou e não acatou a ordem policial para abrir a porta da residencia desobedecendo e, logo em seguida, empreendeu fuga pelos telhados das residencias, onde as equipes Rotam e RPA fizeram o cerco, e neste momento o mesmo sofreu uma queda do telhado da residência quando tentou correr e assim fora dada voz de prisão para o individuo que reagiu a prisão, sendo necessário o uso de algema conforme sumula vinculante 11 do STF.

O detido apresentava algumas escoriações pelo corpo devido a queda do telhado e foi conduzido a delegacia de Mandaguari para as providencias cabíveis a serem tomadas.