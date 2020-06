Sala da OAB Jandaia do Sul atende provisoriamente na biblioteca municipal

A sala da OAB/PR, do fórum de Jandaia do Sul/PR, diante dos decretos o TJ/PR que tornaram os serviços home office ao menos até 15 de julho de 2020, não está atendo mais no fórum, e portanto os atendimentos as pessoas que necessitam da OAB/PR, serão realizados na Biblioteca Pública Municipal, que fica localizada na esquina do fórum, as terças e quintas-feiras das 13hs às 18hrs.

Contato OAB Jandaia do Sul (43) 8493-6450