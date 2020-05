Prefeitura de Jandaia do Sul inicia combate ao mosquito da dengue com carro fumacê

Nessa sexta-feira (15) a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul dará início aos trabalhos de combate ao mosquito da dengue com o Carro Fumacê.

O carro, responsável por pulverizar o inseticida para combater a proliferação do mosquito que provoca Dengue, Zika e Chicugunha, ficará no município até cumprir o cronograma de visita em todos os bairros da cidade.

A substância, que começará a ser liberada nas ruas de Jandaia hoje, tem 99% de eficácia no combate ao inseto, não agride o meio ambiente nem os seres humanos.

O veículo passará nos horários de 6h da manhã e a partir das 17h desde que não esteja chovendo ou ventando. É importante que a população deixe portas e janelas abertas, para que a substância possa eliminar qualquer possível risco de dentro das residências, cobrindo sempre os alimentos e bebidas das pessoas e animais.

Essa é umas das medidas adotadas pela Prefeitura, juntamente com o setor de Endemias do município através da Secretaria de Saúde para eliminar o mosquito Aedes Aegypti de uma vez do município. Além disso, a colaboração da população é imprescindível para o sucesso das ações, limpando principalmente os quintais e eliminando possíveis focos de proliferação do mosquito.

Da assessoria