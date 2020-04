No início da noite desta segunda-feira (6) a equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi chamada em Cambira, no primeiro trevo de quem vai de Jandaia do Sul, onde um VW Gol foi atingido por uma composição da Rumo Logística.

O motorista, de nome Geraldo, morador de Jandaia do Sul não se feriu. Ele disse que foi até a casa da irmã em Cambira e estava retornando pra casa.

Chovia na hora do acidente.