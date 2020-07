Ao fugir de agressores indivíduo cai de telhado no Nova Jandaia

Na tarde de segunda-feira (13) a Polícia Militar foi acionada na Rua Antonio Dorte Filho, no Nova Jandaia, onde foi informado que um homem estava em cima do telhado da residência que veio a quebrar e o indivíduo caiu dentro da residência.

No local, a moradora confirmou o fato inicial e foi constatado as telhas quebradas. Questionado a autor, este relatou que estava fugindo de outros homens que estavam lhe agredindo e começou a pular os muros da residência e, no endereço supracitado, quando foi passar por cima do telhado, este veio a quebrar, causando a queda dentro da residência. A vítima não quis representar legalmente contra o autor desejando apenas que o mesmo saísse do local.