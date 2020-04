Supermercado doa cestas básicas ao Departamento de Assistência Social

A Prefeitura de Jandaia do Sul recebeu nesta Terça-feira (28), a doação de 60 cestas básicas, que foram doadas pelo Supermercado Cidade Canção e serão repassadas para as famílias mais necessitadas do Município. Os beneficiados serão definidos pelo CRAS e Assistência Social, a partir da análise dos cadastrados no Município.

A doação é uma contribuição do Supermercado neste momento em que houve a redução das atividades econômicas, por conta de medidas de enfrentamento a pandemia do coronavírus. De acordo com o Departamento Municipal de Assistência Social, Claudio Pires, representantes do supermercado procuraram a Prefeitura para propor a iniciativa.

O Prefeito Ditão agradece a rede de Supermercados Cidade Canção pela doação, e diz que toda ajuda nesse momento de pandemia é bem vinda.