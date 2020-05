Vereador André Saddi conquista veículo para Polícia Civil através do Deputado Jacovós

Na quinta-feira (14) o vereador André Saddi e o deputado estadual Delegado Jacovós entregaram um veículo Renault Logan, descaracterizado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. O veículo servirá para investigações e trabalhos da entidade.

“Quero destacar aqui o vereador André que nos procurou e solicitou duas emendas, uma para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar, uma está sendo entregue hoje e a outra está sendo plotada, que em breve estará a disposição da cidade. Hoje viemos entregar esta viatura descaracterizada para o Dr. Gustavo e sua equipe, que fazem um excepcional trabalho aqui em Jandaia”, disse o deputado Jacovós.

O vereador André Saddi ressaltou a preocupação com a segurança pública e destacou o grande trabalho da polícia e do deputado. “Estamos sempre atentos às emendas e em uma das minhas viagens a Curitiba procurei o deputado, que é um grande parceiro nosso, prontamente nos atendeu e destinou as emendas para auxiliar o trabalho das polícias civil e militar de Jandaia, que fazem um brilhante trabalho perante nossa sociedade e que agora contarão com mais dois veículos, um que chegou agora e outro que está vindo para dar mais segurança para nossa população”, disse o vereador.

“Uma boa política se constrói com diálogo e confiança, com o deputado Jacovós temos isso e ele vem desempenhando um excelente trabalho tanto pela segurança pública do Paraná, quanto por nossa região. Agradecemos ao deputado por ter nos atendido em mais este pedido e por estar sempre olhando por Jandaia com carinho e atenção,” finalizou André.