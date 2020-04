Jovens são abordados pela PM após se aglomerarem em quadra

Após solicitação anônima às 19h30 de quarta-feira (8), de que na quadra de futebol sintético, no Conjunto Guadalajara havia várias pessoas aglomeradas e tentando entrar, a equipe policial foi até o local e abordou todos que ali estavam, sendo seis pessoas.

Nenhum dos abordados possuíam mandado em desfavor, nem tampouco portavam algo de ilícito, sendo então orientados quanto a não ficarem aglomerados e que deveriam se retirar daquele local.

As atividades esportivas no local são agendadas no departamento de esportes da prefeitura, mas no momento os agendamentos estão suspensos devido ao coronavírus.