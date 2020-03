André Saddi esteve esta semana em Curitiba em busca de recursos

O vereador André Saddi esteve em Curitiba nos dias 03 e 04 em busca de recursos para Jandaia do Sul. Na oportunidade o parlamentar visitou secretarias de Estado e também o gabinete dos deputados Delegado Jacovós e TercílioTurini, onde conversaram sobre recursos futuros e as eleições municipais.

O vereador recebeu do deputado Delegado Jacovós a notícia de que Jandaia do Sul receberá 2 viaturas novas. “No final do ano passado, solicitamos ao deputado Delegado Jacovós viaturas para a melhoria da segurança pública de nossa cidade e hoje ele nos presenteia com esta grande notícia. Teremos uma viatura para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar, que serão entregues nas próximas semanas, apenas aguardando os trâmites legais, mais uma conquista, fruto de nosso trabalho”, disse o vereador.

No gabinete do deputado Tercílio Turini, foram debatidos assuntos de relevância ao município, emendas futuras e apoio ao nosso trabalho.

André ainda visitou as secretariada Casa Civil, onde tem portas abertas com Guto Silva, chefe da pasta, onde conversaram sobre projetos em andamento. E também a superintendência de Esportes.

Finalizando a visita, o vereador André Saddi ainda se encontrou o governador Ratinho Junior.

“Mais uma vez gostaria de agradecer aos deputados Delegado Javocós, Tercílio Turini e Guto Silva pela parceria de sempre e nos receber de portas abertas, ao governador Ratinho Junior pela receptividade e por estar sempre atendendo nossa cidade e a todos que nos receberam ao longo destes dois dias pela acolhida,” finalizou André Saddi.

Lembrando que o vereador viajou em seu próprio veículo e não utilizou dinheiro o público, reforçando seu compromisso com a população.